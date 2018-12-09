В Чувашии пассажир автобуса погиб в ДТП

При столкновении микроавтобуса с полуприцепом в Чувашии пятеро пассажиров пострадали, один погиб, сообщили в МВД республики.

«9 декабря около шести часов в Моргаушском районе республики на 625-м километре автодороги М-7 «Москва–Уфа» водитель микроавтобуса Нyundai, не справившись с управлением, столкнулся со стоявшим на обочине полуприцепом», – сообщили в МВД Чувашии.

В результате аварии 40-летний житель Республики Марий Эл погиб. Пятеро пассажиров микроавтобуса получили травмы, они доставлены в больницу.

Всего в микроавтобусе находилось восемь человек.

В полиции уточнили, что в отношении 37-летнего водителя Нyundai с начала года было составлено 16 административных протоколов за нарушение ПДД. Большинство из них – за превышение скорости.

В ноябре четверо студентов, ехавших на похороны однокурсницы, попали в автомобильную аварию на трассе Пермь–Екатеринбург, один из них погиб.