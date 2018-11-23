Ехавшие на похороны однокурсницы студенты разбились в ДТП

Четверо студентов, ехавших на похороны однокурсницы, попали в автомобильную аварию на трассе Пермь – Екатеринбург, один из них погиб.

На трассе столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль «Лада», сообщает екатеринбургский портал «Ньюфинорм» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Предварительная причина аварии – сложные погодные условия, из-за чего водитель легковушки не справился с управлением.

В результате ДТП один человек погиб. Троих пострадавших госпитализировали. По данным полиции, в «Ладе» находились студенты. Они ехали в село Ачит на похороны одноклассницы, ранее погибшей в дорожной аварии.

На трассе образовались пробки.

На прошлой неделе на федеральной автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии столкнулись три автомобиля, есть жертвы.

В конце октября в аварии, произошедшей в Зубцовском районе Тверской области, пострадали восемь человек.