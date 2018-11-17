В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли три человека

На федеральной автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии столкнулись три автомобиля, есть жертвы.

«Около 18.00 мск в субботу на федеральной трассе «Кавказ» между селениями Старый Черек и Аргудан в Урванском районе республики произошло ДТП с участием автомобилей «Камаз», «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-2109», – сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибли три человека. Причины аварии выясняются.

Ранее в субботу в Саратовской области произошла авария с участием поезда и пассажирского автобуса. Погибли пять пассажиров, двое попали в больницу.