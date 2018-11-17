Автобус столкнулся с поездом в Саратовской области, есть погибшие

В субботу, 17 ноября, в Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд, в результате погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, и погибшие, и пострадавшие – граждане Казахстана, сообщил источник ТАСС.

Уточняется, что авария произошла в Озинском районе. Автобус следовал рейсом из Саратова в Уральск, столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде. В автобусе в общей сложности находились семь человек.

По информации источника, причиной столкновения стало нарушение водителем автобуса правил переезда железнодорожных путей.

В начале ноября машинист и пассажиры поезда, включая троих детей, получили различные травмы в результате столкновения поезда с грузовиком в Краснодарском крае.