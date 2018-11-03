Грузовик столкнулся с поездом в Краснодарском крае

Машинист и пассажиры поезда, включая троих детей, получили различные травмы в результате столкновения поезда с грузовиком в Краснодарском крае.

Авария произошла рано утром на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«При исправно работающей сигнализации водитель грузового автомобиля выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск – Адлер (формирования Белорусской железной дороги). Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – сообщили в компании.

За медицинской помощью обратились 15 пассажиров поезда, включая троих граждан Белоруссии и одного гражданина Украины. Среди пострадавших трое детей.

В компании ожидают задержку пассажирских поездов №103 сообщением Адлер – Москва и №335 сообщением Екатеринбург – Новороссийск. Движение осуществляется по соседнему пути.

Напомним, в начале июля грузовой автомобиль и пассажирский поезд столкнулись в Ростовской области, погибли два человека.

В июне под Орлом на железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли, 12 пострадали.