Поезд сбил автобус в Орловской области, есть погибшие

Грузовой железнодорожный состав сбил автобус на переезде в Орловском районе Орловской области, погибли четыре человека, восемь получили травмы различной степени тяжести, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Орловского района.

«Поезд сбил на железнодорожном переезде частный, а не маршрутный и рейсовый автобус. В результате ЧП погибли четыре человека и пострадали восемь пассажиров автобуса. Причины аварии уточняются», – сказали в службе, передает ТАСС.

В ГУ МЧС по Орловской области отметили, что сообщение об аварии поступило в 08.20 мск. На место ДТП направлены силы и средства Орловского пожарно-спасательного гарнизона.

В свою очередь источник в экстренных службах региона сообщил, что авария произошла на перегоне Лужки – Панково. «Произошло столкновение грузового поезда и автобуса, перевозившего ансамбль самодеятельности Лавровского сельского поселения», – сказал источник, добавив, что ансамбль направлялся в Орел для участия в празднике.

По данным источника, всего в автобусе находились 15 человек. Эвакуация пострадавших может быть произведена при помощи вертолета.