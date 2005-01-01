Число пострадавших при столкновении автобуса и поезда под Орлом выросло до 12 человек

Число госпитализированных в результате столкновения автобуса и грузового поезда на переезде в Орловской области выросло до 12 человек, сообщила представитель регионального управления СК России Ольга Бердникова.

«Четверо погибли, и 12 человек госпитализированы с различными травмами, есть тяжелые. Это ансамбль народной самодеятельности Лавровского сельского поселения ехал», – сказала Бердникова, передает РИА «Новости».

По ее словам, следствие возбудило уголовное дело по двум статьям – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Они предусматривают до 10 лет лишения свободы.

К месту трагедии также выехал глава региона Андрей Клычков. По его поручению создан штаб, в который вошли представители правоохранительных органов, органов исполнительной государственной власти, учреждений здравоохранения, психологи.

Губернатор поставил задачу в ближайшие несколько дней провести проверку состояния всех железнодорожных переездов Орловской области, провести инструктаж водителей автотранспортных средств, перевозящих детей и сотрудников учреждений культуры на массовые мероприятия.

«Также он заверил, что всем пострадавшим будет оказана высококвалифицированная необходимая медицинская и психологическая помощь. Семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда будет выплачена компенсация», – говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пострадавших в ДТП как тяжелое и средней степени тяжести. «Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести», – сообщила представитель областного правительства.

Утром 10 июня на перегоне Лужки – Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. Авария произошла из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора.