Названа причина аварии на переезде под Орлом

Авария на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области, жертвами которой стали четыре человека, произошла из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора, сообщил ведущий специалист по связям с общественностью Московской железной дороги (МЖД) Андрей Сорокин.

«Автобус, попавший в ДТП, принадлежит районному ДК. Пострадали артисты. Автобус выехал на запрещающий сигнал светофора прямо перед поездом», – сказал Сорокин, добавив, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов. «Пока задерживается только один пригородный поезд Орел – Михайловские рудники. Время задержки уточняется», – сказал он, передает ТАСС.

По данным МЖД, авария произошла в 08.14 мск на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково – Лужки-Орловские Московской железной дороги, расположенного в Орловской области. «Водитель пассажирского автобуса пересекал пути и совершил столкновение с грузовым поездом. Локомотивная бригада не пострадала», – сообщили в МЖД.

В пресс-службе пояснили также, что переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. Для выяснения причин произошедшего на место выехала оперативная комиссия Московской железной дороги.