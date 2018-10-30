В ДТП с участием микроавтобуса под Тверью пострадали восемь человек

В результате аварии, произошедшей в Зубцовском районе Тверской области с участием пассажирского микроавтобуса, пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Зубцовской районной администрации уточнили, что авария произошла на трассе М-9 «Балтия», передает ТАСС.

По словам начальника пресс-службы регионального управления МВД, микроавтобус в условиях гололеда съехал в кювет.

В региональном главке рассказали, что ДТП обошлось без серьезных травм и погибших, все пострадавшие с ссадинами и ушибами были доставлены в Ржевскую районную центральную больницу.

Накануне в ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья разбился Владимир Бородин – автор хитов Григория Лепса, Алексея Глызина, Кристины Орбакайте и других исполнителей.