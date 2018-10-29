Автор хитов Лепса и Орбакайте разбился в ДТП

Автор хитов Григория Лепса, Алексея Глызина, Кристины Орбакайте и других исполнителей Владимир Бородин разбился в ДТП в Солнечногорском районе Подмосковья.

О смерти 52-летнего композитора и музыканта сообщил его друг – поэт и продюсер Николай Бирюков.

«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице», – написал Бирюков в социальной сети «ВКонтакте».

Похоронят Бородина на кладбище в городе Домодедово. Дата и время похорон пока не сообщаются.

Композитор написал несколько десятков песен, которые стали хитами. В числе его произведений – «Поздний вечер в Сорренто» Алексея Глызина, «До станции Зима» Григория Лепса, «Ангел-хранитель» Кристины Орбакайте, «Слезы на ладонях» Татьяны Булановой, «Сто дней до приказа» группы «Неигрушки» и другие.

Бородин был награжден медалью «За заслуги в культуре и искусстве», орденом «Мир и дружба», медалями «Лира-Элит» и имени Глинки за вклад в развитие культуры и искусства, а также являлся кавалером ордена «Трудовая доблесть России» III степени.