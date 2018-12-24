Британия последовала примеру Украины в публикации данных неугодных журналистов

Британская газета Times в воскресенье опубликовала список и фотографии журналистов эдинбургского бюро Sputnik (новостное агентство основано МИА «Россия сегодня») с призывом от члена парламента Шотландии Алекса Коула-Хэмилтона отобрать активы агентства и телеканала RT в Великобритании.

Коул-Хэмилтон является членом Либерально-демократической партии, отвечает за вопросы здравоохранения. Депутат обвинил эдинбургское отделение Sputnik в «информационной войне» против Соединенного Королевства.

«Другие страны заняли более жесткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Правительство Великобритании должно еще раз посмотреть, что можно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

Коул-Хэмилтон призвал «захватить» активы Sputnik и RT, чтобы остановить работу этих средств массовой информации.

В публикации Times опубликованы фотографии восьми сотрудников Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей.

Практику публикации списков журналистов, от которых якобы исходит угроза для государства, начал скандально известный украинский сайт «Миротворец». На этом портале выкладывались персональные данные, включая адреса, сотрудников украинских, российских и западных СМИ. Подобные действия вызвали осуждение в Москве и за рубежом.

Ранее Служба безопасности Украины издала информационные буклеты, в которых принялась запугивать граждан своей страны «российским вторжением».