СБУ издала буклеты о «российском вторжении»

Служба безопасности Украины издала информационные буклеты, в которых принялась запугивать граждан своей страны «российским вторжением».

Так, первые два выпуска буклетов СБУ посвятила «деятельности спецслужб России в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата». На одном из плакатов изображен вооруженный священник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что русофобия на Украине приняла беспрецедентные масштабы и фактически стала частью государственной политики.

Сообщалось, что за участие во флешмобе в поддержку канонической Украинской православной церкви сайт «Миротворец» начал вносить в базу данных имена священнослужителей УПЦ МП и размещать их фотографии.