В базу данных «Миротворца» начали включать священников канонической УПЦ

За участие во флешмобе в поддержку канонической Украинской православной церкви сайт «Миротворец» начал вносить в базу данных имена священнослужителей УПЦ МП и размещать их фотографии.

Настоятеля храма Серафима Саровского в Херсонской епархии УПЦ протоиерея Геннадия Шкиля как «противника независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ (Русской православной церкви. – прим. ВЗГЛЯД)», за «манипулирование общественно значимой информацией», а также как участника флешмоба, сообщает ТАСС.

Напомним, священнослужители канонической Украинской православной церкви запустили флешмоб в поддержку церкви. Ранее на страницах священнослужителей в соцсетях начали появляться посты, где изображены их фотографии с табличками «Я поддерживаю УПЦ, готов к вызовам в СБУ».

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем Служба безопасности Украины обвинила УПЦ МП и на каком основании проводила обыски в соборах и храмах. 12 священнослужителей из Ровенской и Сарненской епархий также были вызваны на допрос.

Напомним, украинские власти ратуют за предоставление автокефалии церкви Украины. Ранее Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху – прим. ВЗГЛЯД). В ответ на эти действия синод Русской православной церкви сообщил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся собор епископата канонической Украинской православной церкви, который отменил решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.