Священники УПЦ запустили флешмоб в поддержку канонической церкви

Священнослужители канонической Украинской православной церкви запустили флешмоб в поддержку церкви, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Несмотря на давление со стороны государства, священники украинской церкви сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. Или горькой иронии?» – написал Легойда в Telegram.

Ранее на страницах священнослужителей в соцсетях начали появляться посты, где изображены их фотографии с табличками «Я поддерживаю УПЦ, готов к вызовам в СБУ».

В последнее время на Украине участились случаи давления правоохранительных органов на представителей канонической Украинской православной церкви. Так, сотрудники Службы безопасности Украины запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проехать на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.