Ровенская СБУ согнала 12 священников Московского патриархата на допрос

В управление Службы безопасности Украины Ровенской области вызвали 12 священнослужителей из Ровенской и Сарненской епархий УПЦ МП, которых допросили в качестве свидетелей.

«Сегодня на допрос в рамках открытого Ровенским УСБУ уголовного производства были приглашены 12 священнослужителей в качестве свидетелей», – передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря УСБУ Инны Илючок.

На сайте Ровенской епархии подтвердили допросы священников.

«Священников вызвали на допрос как свидетелей в рамках уголовного производства по статьям 111 «Государственная измена» и 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений» Уголовного кодекса Украины», – сообщает епархия.

В СБУ прибыл в том числе викарий Ровенской епархии епископ Пимен. Он приехал, чтобы поддержать священников.

«Те обвинения, которые бросают нашей церкви и нам, являются ложными и оскорбительными», – заявил епископ Пимен.

В среду СБУ обвинила Украинскую православную церковь Московского патриархата в распространении материалов, разжигающих вражду, в ходе обысков изъято 75 экземпляров брошюр и книг.

В понедельник УПЦ сообщила об обысках в храмах и домах священников в Житомирской области. 30 ноября обыски проводились в Киево-Печерской лавре.