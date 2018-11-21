В Житомирской области начали обыскивать храмы и священников УПЦ МП

На Украине в Житомирской области начали обыскивать соборы, храмы, а также дома священников, сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви.

«Сегодня на Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников», – приводит РИА «Новости» сообщение УПЦ Московского патриархата.

СБУ начала обыски еще в конце ноября. 30 ноября в канонической УПЦ сообщили о проведении обысков в Киево-Печерской лавре. Украинская оппозиция назвала действия Киева давлением, несовместимым со служением Богу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после получения украинской раскольнической церковью автокефалии УПЦ Московского патриархата больше не будет «расставлять пальцы веером».