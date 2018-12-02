Порошенко: Московский патриархат больше не будет расставлять пальцы веером

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что после того, как украинская раскольническая церковь получит автокефалию, УПЦ Московского патриархата больше не будет «расставлять пальцы веером» на Украине.

«Пальцы веером Московский патриархат тут расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас каноничный, а кто у нас безблагодатный», – передает его слова «Интерфакс».

Напомним, в ходе заседания синода в Стамбуле Константинополь не смог назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине. Причины этого не разъяснялись.

При этом патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что «объединительный собор» удастся провести в декабре.

В РПЦ считают, что Константинополь осознанно затягивает процесс предоставления томоса.