СБУ обвинила УПЦ МП в разжигании религиозной розни

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в распространении материалов, разжигающих вражду, в ходе обысков изъято 75 экземпляров брошюр и книг.

«По результатам обысков изъято немало печатной продукции, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни», – сообщается на сайте СБУ.

Отдельно в СБУ отметили брошюру «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы».

В ведомстве сообщили, что признаки пропаганды религиозной нетерпимости и оскорбления чувств верующих отражены в заключении эксперта. Фрагменты текста при этом не приводятся.

В понедельник УПЦ сообщила, в Житомирской области начали обыскивать соборы, храмы, а также дома священников. 30 ноября в канонической УПЦ МП сообщили о проведении обысков в Киево-Печерской лавре. Украинская оппозиция назвала действия Киева политическим давлением, несовместимым со служением Богу.

Ранее украинские власти заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви. Однако Петр Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине и пообещал, что после этого УПЦ МП больше не сможет «расставлять пальцы веером» на Украине.