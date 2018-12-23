Валуев посетовал на «чиновничий дебилизм»

Депутат Госдумы, в прошлом знаменитый боксер Николай Валуев назвал ситуацию с отправкой детей чиновников города Клинцы Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда «чиновничьим дебилизмом».

«Господи, когда же закончится этот чиновничий Дебилизм!» – написал он в своем Twitter.

Ранее стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, в том числе туда отправилась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.

Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию, свою проверку ведет детский омбудсмен Анна Кузнецова. Замглавы администрации по социальным вопросам администрации города, которая отвечает за отправку детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась – по итогам прокурорской проверки.