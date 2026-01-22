Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Росстандарт утвердил новые ГОСТы для сервисов цифрового мониторинга здоровья
Разработаны единые нормативные подходы для персональных медицинских помощников, что позволит повысить эффективность онлайн-мониторинга здоровья пациентов.
Росстандарт утвердил новые государственные стандарты для работы дистанционных медицинских устройств и сервисов, обеспечивающих мониторинг состояния здоровья граждан, передает ТАСС. В частности, утверждены документы ГОСТ Р 72099.2 и ГОСТ Р 72099.3, регулирующие общие положения и архитектуру персональных медицинских помощников.
Новые ГОСТы определяют подходы к построению программно-аппаратной архитектуры, принципам сбора и передачи медицинских данных, а также к взаимодействию цифровых платформ с информационными системами регионов. Документы учитывают требования российского законодательства в сфере защиты персональных данных и локализации информации, что важно для масштабирования подобных решений в здравоохранении.
В сообщении отмечается, что актуальность новых стандартов связана с ростом дистанционного мониторинга пациентов с хроническими болезнями, нуждающихся в постоянном наблюдении, реабилитации и поддержке. К ним относятся беременные женщины, дети, пожилые граждане и люди с инвалидностью.
Руководитель Росстандарта Антон Шалаев заявил: «Направление персональных медицинских помощников – это уникальный симбиоз лучших практик в области медицины и цифровых технологий, которые позволяют совместно установить новое качество медицинского мониторинга, своевременной диагностики и опережающего реагирования на основе получаемых данных». Он выразил уверенность, что внедрение новых стандартов произойдет во всех регионах России в ближайшее время.
