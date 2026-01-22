В Астане арестовали бельгийских фанатов за выход на матч в нижнем белье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трое бельгийских болельщиков были арестованы в Астане на пять суток за появление на футбольном матче в нижнем белье, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел на трибунах стадиона «Астана Арена» во время встречи казахстанского «Кайрата» и бельгийского «Брюгге». Болельщики, находясь в нетрезвом состоянии, сняли одежду и, оставаясь в нижнем белье, скандировали, чем нарушили общественный порядок.

Как уточнили в пресс-службе городского суда, дела против граждан Бельгии рассматривались по статье о мелком хулиганстве. На судебном заседании болельщики признали вину и объяснили свои действия эмоциональным всплеском. Их проступок был подтверждён видеозаписями.

Матч в Астане завершился победой «Брюгге» со счётом 4:1. Следующую игру «Кайрат» проведёт 28 января на выезде против «Арсенала», а бельгийский клуб в тот же день примет «Марсель».

