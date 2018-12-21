Российский ледокол предложено вморозить в Арктике

Первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Артур Чилингаров предложил вморозить ледокол «Капитан Драницын» в Арктическом регионе для научных исследований и подготовить для этого команду.

«Есть проект вморозить (дизельный ледокол) «Капитан Драницын» в Арктическом регионе, проводить с него наблюдения в течение года, и этот проект в противовес европейского сообщества, которое планирует вморозить свой ледокол в декабре следующего года», – заявил Чилингаров во время заседания коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и общественного совета при Росморречфлоте, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в случае, если решение о финансировании будет принято, то это позволит активно участвовать в изучении Северного ледовитого океана.

«Я надеюсь, что решение будет принято. Готовьте команду», – пояснил ученый.

Ранее прошла церемония резки металла для строительства ледостойкой самодвижущейся платформы проекта для исследования Северного Ледовитого океана «Северный полюс». Контракт на разработку и строительство платформы для Росгидромета был подписан в апреле.