Россия создаст ледостойкую платформу для исследования Арктики

Компания «Адмиралтейские верфи» заключила контракт с Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903 для исследования Арктики.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», длина которой составит 67,8 метра, ширина – 22,5 метра, водоизмещение – около 7,5 тыс. тонн, предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных исследований в Северном ледовитом океане, передает РИА «Новости».

Специализированное судно с высокой прочностью корпуса ARC88 имеет автономный запас топлива примерно на два года, срок ее службы составит не менее 25 лет, экипаж 14 человек и штат научного персонала до 48 человек.

Специализированное судно с высокой прочностью корпуса ARC88, автономностью по запасам топлива около 2 лет, сроком службы не менее 25 лет, экипажем до 14 человек и штатом научного персонала до 48 человек не имеет аналогов в мире.

Скорость платформы, не имеющей аналогов в мире, составит не менее 10 узлов.

Согласно условиям контракта, платформа будет передана заказчику в 2020 году.

Кроме того, АО «Балтийский завод» (входит в ОСК) получило главный турбогенератор для строящегося на предприятии головного атомного ледокола «Арктика». Соответствующий акт приемки был подписан накануне.

Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.