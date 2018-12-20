Эрдоган раскритиковал намерение США выйти из СВПД

Президент Турции Тайип Эрдоган считает неправильным решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Мы считаем неправильным выход США из сделки», – приводит слова турецкого лидера по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани ТАСС.

Роухани сейчас находится в Анкаре с официальным визитом.

В ходе переговоров Эрдоган также вновь подтвердил, что Турция поддерживает Иран в вопросе введения Вашингтоном санкций против Тегерана. «Мы не поддержим такие санкции», – сказал Эрдоган и добавил, что санкции США, введенные против Ирана, не повлияют на сотрудничество стран.

«В то время как на Иран пытаются наложить санкции, этот визит имеет особое значение. С участием России и Ирана мы начали астанинский процесс по Сирии, верим, что он принесет мир в регион. Выход США из атомного соглашения не находим правильным. Это решение повышает риски для ситуации в регионе, мы не поддерживаем его. Продолжим быть рядом с Ираном в то время, когда против него принимают несправедливые решения», – сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турции и Ирана планируют довести торговый оборот с 11 млрд до 30 млрд долларов: «У нас хорошее сотрудничество в области безопасности, и мы не позволим его нарушить».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские санкции против Ирана противоречат международному праву и нарушают баланс в мире.

Напомним, санкции США против Ирана, приостановленные в 2015 году после ядерной сделки, возобновились 5 ноября. Они включают более 600 лиц и компаний.