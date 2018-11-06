Эрдоган раскритиковал санкций США против Ирана

Американские санкции против Ирана противоречат международному праву и нарушают баланс в мире, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

По его словам, Турция покупает у Ирана 10 млрд кубометров газа.

Напомним, санкции США против Ирана, приостановленные в 2015 году после ядерной сделки, возобновились 5 ноября.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американские санкции против Ирана включают более 600 лиц и компаний.