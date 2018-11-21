Российский «Пенициллин» привлек внимание военных экспертов в США

Американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском автоматизированном комплексе звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

NI считает, что данный комплекс может стать новым «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии», передает РИА «Новости».

Для того, чтобы обнаруживать цели, у «Пенициллина» есть четыре звукотепловых локатора, стабилизационная платформа и оптико-электронный модуль на подъемной мачте, обычные и тепловизионные камеры.

«Пенициллин» может обнаруживать цели за пять секунд в радиусе до 25 км. Он заранее определяет места падения снарядов.

В Ростехе уверяют, что детекторы комплекса могут засечь хлопок дверью.

Радиус действия «Пенициллина» меньше, чем у РЛС, но зато нет проблем РЛС при обнаружении выстрелов со слабым сигналом (к примеру, минометных снарядов). Кроме того, он не использует электромагнитные волны, а потому и обнаружить его сложнее, чем РЛС.

Комплекс представили в 2017 году. Сейчас завершаются его испытания. В 2019 году комплекс должен поступить в серийное производство.

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