Матвиенко связала давление на УПЦ с визитом на Украину представителя Госдепа

Грубые действия в отношении канонической УПЦ на Украине начались после того, как в эту страну приехал представитель Госдепа США по вопросам религии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы видим, как маховик раскручивания ненависти к России раскачивался все больше и больше. То, что происходит с православной церковью на Украине, – это уже за гранью, это грубейшее вмешательство властей в дела духовные, дела церковные», – передает ее слова РИА «Новости».

Все происходящее на Украине, по ее словам, представляет собой «абсолютно противоправные действия», нарушающие международные акты, которые обеспечивают свободу вероисповедания.

«Во главу угла поставлена политика: такие грубые, активные, развязные действия начались после приезда представителя госдепа, отвечающего за религию в Киев, Украину, после этого начался этот беспредел, когда священнослужителей вызывают в службу безопасности Украины и понуждают принять участие в придуманном объединительном соборе», – добавила спикер Совфеда.

Матвиенко также прокомментировала постановление Верховной рады Украины о праздновании 110-й годовщины со дня рождения лидера запрещенной в России ОУН* – УПА* Степана Бандеры.

«Вдумайтесь, человек, у которого по локоть руки в крови, который был правой рукой Гитлера, сторонники которого уничтожили украинцев, русских, евреев, поляков в Бабьем Яру. И это национальный герой? Представляете, как трудно будет вернуть в головы молодых людей настоящую историю, настоящие ценности, настоящих героев», – возмутилась Матвиенко.

Украинские власти оказывают давление на священнослужителей УПЦ. В частности, на допрос будет вызван настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Также известно, что на Украине собираются отобрать важнейшие духовные центры у канонической церкви.