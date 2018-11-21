Водитель Гусмана ответил на обвинения в нападении с пистолетом на Бунтмана

Водитель замдиректора ТАСС Михаила Гусмана заявил, что сам стал жертвой атаки со стороны замглавреда радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Бунтмана, о вооруженном нападении на которого ранее сообщалось.

Мужчина опроверг информацию о том, что приставил к голове Бунтмана пистолет, сообщает «Говорит Москва».

«Такого не было. У меня нет пистолета. Он был в неадекватном состоянии, две женщины его держали. После этого он облокотился на мою машину. Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начал кидаться на меня, они – его оттаскивать. Он пытался меня побить», – рассказал он.

Водитель отметил, что не выходил из машины, просто открыл дверь, встал на подножку, а потом сел обратно.

«После этого они его оттащили, он там орал на всю эту самую благим матом. Через минут 10 после этого подъехала машина, и он уехал. Машине ничего нет, какие могут быть претензии», – сказал он.

Ранее публицист Лидия Скрябина сообщала, что Сергей Бунтман подвергся вооруженному нападению у столичного ресторана «Шинок», где отмечал день рождения руководитель станции Алексей Венедиктов.