На замглавреда «Эха Москвы» напал вооруженный пистолетом мужчина

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман подвергся вооруженному нападению у столичного ресторана «Шинок», где отмечал день рождения руководитель станции Алексей Венедиктов, сообщила публицист Лидия Скрябина.

Бунтман и Скрябина вышли из ресторана на улице 1905 года и ожидали такси. В это время Бунтман, по словам публициста, «имел неосторожность встать слишком близко и задеть пальто бампер» внедорожника Range Rover. После этого из автомобиля вышел «оскорбленный» водитель, отбросил Скрябину в сторону и приставил пистолет к голове Бунтмана.

«Видела это не только я, есть еще один свидетель из гостей Венедиктова. От драки и, возможно, стрельбы нас спасло только то, что этот свидетель был тоже с водителем, с которым мы быстро оттеснили стрелка и уехали от греха подальше», – написала публицист в Facebook.

Она добавила, что пока думает о том, стоит ли писать заявление в полицию. «Не знаю, что в этой ситуации делать? Писать завтра заявление в полицию? Искать хозяина этого водителя-убийцы? А вдруг это один из гостей Венедиктова?» – написала Скрябина.

Напомним, что в октябре 2017 года было совершено нападение на ведущую и еще одного заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший был задержан, а Фельгенгауэр прооперирована. Пресненский суд отправил Грица на принудительное лечение, освободив его от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния как лицо, страдающее психическим расстройством.