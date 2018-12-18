Трамп собрался на форум в Давосе

Американский президент Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, сообщила официальный представитель администрации США Сара Сандерс.

В Белом доме напомнили, что форум состоится 22–25 января, передает РИА «Новости».

Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию, в которую также войдут госсекретарь США Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр нацбезопасности Кристен Нилсен.

Форум посетят и другие члены администрации США, включая советников американского лидера Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

Напомним, официальная делегация России также примет участие в форуме. При этом организаторы форума намерены оградить американских бизнесменов от российских в связи с режимом санкций.