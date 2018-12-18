В Москве найден мертвым совладелец крупной рыболовной компании

Совладелец крупной рыболовной компании «Акрос» Валерий Воробьев найден мертвым в Москве, он упал с 12-го этажа.

О гибели Воробьева сообщает Telegram-канал Mash.

Во время падения Воробьева из окна его супруга спала.

Погибшему было 72 года. Ранее он занимал должность гендиректора ЗАО «Акрос», был депутатом законодательного собрания Камчатского края.

Камчатская компания «Акрос» входит в холдинг рыбодобывающих предприятий «Норебо».