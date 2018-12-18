Под Львовом при загадочных обстоятельствах погиб украинский националист

Активист и экс-глава львовского «Правого сектора*» (организация запрещена в России) Игорь Коцюруба был найден мертвым; Нацполиция Украины считает, что мужчина покончил с собой, близкие погибшего утверждают, что ему перерезали горло.

Коцюруба скончался в возрасте 53 лет в Червонограде, передает «Страна.ua». По данным правоохранительных органов, он покончил с собой 16 декабря.

«16 декабря в 13.10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что мужчина в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Личность мужчины установлена – им оказался 53-летний львовянин – от полученных телесных повреждений он скончался в больнице», – говорится в сообщении Нацполиции. Издание отмечает, что в тексте не указывается фамилия погибшего.

Региональная пресса, ссылаясь на друзей Коцюрубы, сообщает, что ему перерезали горло.

По этим данным, главврач Червоноградской центральной городской больницы сообщил, что пострадавшего привезли с перерезанным горлом и он скончался в реанимации.

Хирург из Львова Андрей Киштяк подтвердил, что Коцюрубу привезли в больницу с двумя резаными ранами шеи.

В 2014 году Коцюруба возглавлял региональное отделение «Правого сектора*». После чего он руководил организацией «Афганская сотня» и участвовал еще в нескольких общественных организациях.

Коцюруба известен также тем, что в 1993 году на штурме Верховной рады пообещал устроить русским во Львове «Варфоломеевскую ночь», передает «Московский комсомолец».

В мае 2018 года экс-глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко зарезал ножом человека.