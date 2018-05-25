Экс-лидер ячейки «Правого сектора» убил человека в Одессе

Бывший лидер одесской ячейки запрещенного в России «Правого сектора*» Сергей Стерненко зарезал человека; националист утверждает, что это была самооборона.

Инцидент произошел вечером в четверг на одной из улиц Одессы. Погибший получил от Стерненко удар ножом в живот, после чего долго истекал кровь; отмечается, что никто не попытался помочь ему.

Националист утверждает, что на него напали двое – одному удалось сбежать, второй получил смертельное ранение, а сам Стерненко отделался порезом руки, сообщает издание «Думская».

Очевидец рассказал, что якобы когда экс-лидер одесского «Правого сектора*» подходил к дому, одна из стоявших неподалеку машин моргнула фарами. После этого из-под арки выскочили двое мужчин и набросились на Стерненко.

Издание сообщает, что 1 мая на националиста уже совершали покушение в том же самом месте – тогда в него стреляли из переделанного под травматические боеприпасы газового пистолета.

Ранее в Одессе украинские националисты из-за георгиевской ленточки разбили машину женщин, приехавших из Молдавии.