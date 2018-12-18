Ученый прокомментировал данные о российско-китайском «погодном оружии»

Многофункциональный комплекс «Сура» был возведен для научных исследований, а не для военных целей, сказал нижегородский ученый, доктор физико-математических наук Николай Беллюстин.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщила, что Россия и Китай, предположительно, провели испытания технологии по изменению атмосферы, которая, в перспективе может применяться для военных целей, передает РИА «Новости».

По тем же сведениям, в июне якобы прошла серия из пяти испытаний, в ходе которого якобы удалось нагреть ионизированный газ на больших высотах выше 100 градусов Цельсия. Утверждается, то с российского комплекса «Сура», построенного 40 лет назад, в атмосферу «закачали» заряженные частицы.

«Радиокомплекс «Сура» был создан возле города Васильсурска в Нижегородской (тогда еще Горьковской) области 40 лет назад, я лично принимал участие в технических работах в 1978 году. С 1980-го года «Сура» работает, и все эти годы она используется для разнообразных исследований и экспериментов», – пояснил Беллюстин.

Он добавил, что комплекс был создан для исследования атмосферы, «а не для того, чтобы играть с погодой».

«Установка «Сура» действительно нагревает ионосферу на высоте в 100 км и теоретически это может повлиять на погоду. Мы пока не знаем, как зарождаются циклоны, из-за чего и на каких высотах. Но это – лишь предположения, которые за эти 40 лет высказывались уже не раз», – поделился ученый.

Он добавил, что теоретически установка может нарушить радиосвязь в определенном диапазоне. Однако он полагает, что «Сура» вряд ли используется для военных целей.

«В случае начала войны спутники выведут из строя довольно быстро, и для управления войсками нужны будут другие диапазоны, более низкочастотные. Чтобы в этих диапазонах нарушить связь, можно использовать какие-то средства, которые «возмущают» ионосферу. Но это – лишь мои предположения», – подчеркнул ученый.

Он пояснил, что гипотезы о использовании «Суры» в военных целях несостоятельны, поскольку на проект не имеет «приличного финансирования».

Ученый указал, что аналогичные установки существуют в Норвегии и США.