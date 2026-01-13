Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.16 комментариев
Эксперт пищевой безопасности объяснила длительный срок хранения тортов
Срок годности тортов напрямую зависит от состава, и более длительное хранение достигается за счет искусственных добавок, влияющих на мягкость десертов, пояснила старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.
«Долгий срок сохранения мягкости магазинных тортов объясняется использованием пищевых добавок, замедляющих процесс черствения. В натуральных бисквитах влага испаряется, крахмал кристаллизуется – отсюда быстрое черствение продукта», – объяснила она «Газете.Ru».
По словам Кузнецовой, промышленные кондитерские изделия содержат химические консерванты, такие как сорбаты и бензоаты, которые подавляют рост плесени. Также в составе присутствуют эмульгаторы (лецитин, Е471), удерживающие влагу, стабилизаторы (ксантановая камедь, гуар), препятствующие расслоению крема, и антиокислители, например аскорбиновая кислота, продлевающие свежесть продукта.
«Долгий срок хранения торта – маркер искусственных добавок, которые допустимы, но требуют умеренного потребления. Часть добавок, например гидрогенизированные жиры в кремах, могут негативно влиять на здоровье при регулярном употреблении», – заявила эксперт.
Она порекомендовала отдавать предпочтение десертам с коротким сроком годности, в которых в качестве консервантов выступают натуральные добавки: соль, сахар и лимонная кислота.
