Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому
Пищевое поведение может быть сигналом организма о нехватке витаминов и минералов через, то есть желание съесть определенные продукты, например, сладкое или соленое, говорит о недостатке важных компонентов, сообщила доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.
Тяга к определенным продуктам может указывать на дефицит нутриентов или проблемы со здоровьем, передает Газета.Ru. Доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова рассказала,
По ее словам, желание есть сладкое может быть связано с нехваткой магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе мозговых центров удовольствия.
«Кишечные бактерии используют для своей жизнедеятельности те продукты, которые мы едим, и влияют на наши вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт», – объяснила она «Газете.Ru».
Тяга к соленой пище, по словам Садиковой, может быть следствием стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности.
Для коррекции подобных пищевых пристрастий врач рекомендует обеспечить полноценное питание с разнообразной клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.
Также рекомендуется включать в рацион пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это живые бактерии, такие как лактобактерии и бифидобактерии, которые восстанавливают функции кишечника. Пребиотики – соединения из пищи, которые микроорганизмы используют для своего функционирования и размножения.
