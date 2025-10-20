Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому

Tекст: Ирма Каплан

Тяга к определенным продуктам может указывать на дефицит нутриентов или проблемы со здоровьем, передает Газета.Ru. Доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова рассказала,

По ее словам, желание есть сладкое может быть связано с нехваткой магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе мозговых центров удовольствия.

«Кишечные бактерии используют для своей жизнедеятельности те продукты, которые мы едим, и влияют на наши вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт», – объяснила она «Газете.Ru».

Тяга к соленой пище, по словам Садиковой, может быть следствием стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности.

Для коррекции подобных пищевых пристрастий врач рекомендует обеспечить полноценное питание с разнообразной клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.

Также рекомендуется включать в рацион пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это живые бактерии, такие как лактобактерии и бифидобактерии, которые восстанавливают функции кишечника. Пребиотики – соединения из пищи, которые микроорганизмы используют для своего функционирования и размножения.

