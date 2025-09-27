Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
США нашли радиоактивный цезий-137 в индонезийской гвоздике
AP: США приостановили импорт индонезийских специй из-за цезия-137 в гвоздике
В гвоздике, поступившей с Индонезии в США, обнаружили следы цезия-137, после чего импорт всех специй от PT Natural Java Spice был приостановлен.
Следы радиоактивного цезия-137 были обнаружены в индонезийской гвоздике, которую поставляли в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Associated Press.
По данным журналистов, на прошлой неделе американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заблокировало импорт всех специй от компании PT Natural Java Spice из Индонезии после выявления загрязнения в партии гвоздики, отправленной в Калифорнию.
Из документов, оказавшихся в распоряжении агентства, следует, что в 2025 году PT Natural Java Spice поставила в США около 200 килограммов гвоздики. Ранее FDA уже сообщало о схожем случае – загрязнении цезием-137 индонезийских замороженных креветок и последующей приостановке импорта продукции компании PT Bahari Makmur Sejati.
Как уточняет агентство, таможенно-пограничная служба США подтвердила, что следы радиации обнаружили в контейнерах в портах Лос-Анджелеса, Хьюстона, Саванны и Майами. Министр окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик заявил, что местные власти уже проводят расследование по фактам радиоактивного загрязнения рынка продовольствия.
Напомним, ранее власти Индонезии опровергли информацию о заражении экспортируемых в США креветок радиоактивным цезием.