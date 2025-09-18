Индонезия опровергла заражение поставляемых в США креветок радиоактивным цезием

Индонезия заявила об отсутствии цезия-137 в экспортируемых в США креветках

Tекст: Мария Иванова

Власти Индонезии опровергли информацию о радиоактивном заражении креветок, поставленных в США, передает ТАСС.

Глава правительственной группы по расследованию инцидента Бара Кришна Хасибуан заявил: «После проверки качества [продуктов] и уровня радиоактивного цезия-137 [в них] Национальное агентство по исследованиям и инновациям [Индонезии] подтвердило, что в креветках не содержатся радиоактивные вещества».

Напомним, в августе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявило, что выявило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value, произведенных индонезийской компанией BMS Foods. Изотоп якобы был обнаружен в контейнерах с морепродуктами в нескольких портах США, что стало поводом для обвинений в адрес производителя по поводу нарушения технологий производства и хранения.

После публикаций об инциденте крупнейшая в США сеть Walmart изъяла из продажи в 14 штатах подозрительные партии креветок, отмечает портал Axios.

Цезий-137 является радиоактивным изотопом, который может увеличивать риск развития раковых заболеваний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень радионуклидов в рыбе Тихого океана после сбросов с АЭС «Фукусима» остался в пределах нормы.

Этим летом Роспотребнадзор заявил о соответствии показателей радионуклидов в рыбе, выловленной в Приморье, установленным нормам.

В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские службы не фиксировали повышения уровня радиоактивных изотопов, включая цезий-137, у границ с Норвегией.