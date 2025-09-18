Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Индонезия заявила об отсутствии цезия-137 в экспортируемых в США креветках
Власти Индонезии заявили, что в ходе проверки возвращенных из США замороженных креветок не было обнаружено следов радиоактивного цезия-137.
Власти Индонезии опровергли информацию о радиоактивном заражении креветок, поставленных в США, передает ТАСС.
Глава правительственной группы по расследованию инцидента Бара Кришна Хасибуан заявил: «После проверки качества [продуктов] и уровня радиоактивного цезия-137 [в них] Национальное агентство по исследованиям и инновациям [Индонезии] подтвердило, что в креветках не содержатся радиоактивные вещества».
Напомним, в августе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) заявило, что выявило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value, произведенных индонезийской компанией BMS Foods. Изотоп якобы был обнаружен в контейнерах с морепродуктами в нескольких портах США, что стало поводом для обвинений в адрес производителя по поводу нарушения технологий производства и хранения.
После публикаций об инциденте крупнейшая в США сеть Walmart изъяла из продажи в 14 штатах подозрительные партии креветок, отмечает портал Axios.
Цезий-137 является радиоактивным изотопом, который может увеличивать риск развития раковых заболеваний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень радионуклидов в рыбе Тихого океана после сбросов с АЭС «Фукусима» остался в пределах нормы.
Этим летом Роспотребнадзор заявил о соответствии показателей радионуклидов в рыбе, выловленной в Приморье, установленным нормам.
В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские службы не фиксировали повышения уровня радиоактивных изотопов, включая цезий-137, у границ с Норвегией.