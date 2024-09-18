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Песков опроверг заявление Норвегии о содержании цезия у границы
Песков заявил об отсутствии оповещений о содержании цезия у границы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские службы не сообщали о повышенном уровне радиоактивных изотопов, включая цезий-137, вблизи границы с Норвегией, как утверждали в Осло.
Песков прокомментировал заявление Норвегии о повышенном уровне радиоактивного цезия-137 вблизи границы с Россией.
Как передает РИА «Новости», он отметил отсутствие каких-либо оповещений со стороны российских служб о повышенном содержании радиоактивных изотопов в атмосфере. Также Песков подчеркнул, что не было оповещений, связанных с угрозами для здоровья людей из-за увеличения содержания изотопов.
Он также заявил, что ему «нечего сказать» по данному вопросу, так как от соответствующих российских служб не поступало информации об обнаружении каких-либо радиационных угроз. Таким образом, согласно его словам, Россия не видит оснований для беспокойства в связи с заявлениями Норвегии.
Ранее ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации.