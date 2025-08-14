Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.23 комментария
Уровень радионуклидов в тихоокеанской рыбе после сбросов с «Фукусимы» остался в норме
Исследование рыбы из Тихого океана в Приморье показало, что содержание радионуклидов после сбросов с АЭС «Фукусима» не выше допустимых показателей, сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе после сбросов воды с АЭС «Фукусима», остается в пределах нормы, передает РИА «Новости». Представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю пояснил, что за семь месяцев 2025 года специалисты исследовали четыре пробы морской воды из Японского моря для выявления трития. По его словам, концентрация трития не изменилась относительно летнего периода 2023–2024 года.
Контроль содержания цезия-137 и стронция-190 также продолжался в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе – среди исследованных видов были минтай, тихоокеанский лосось и треска. В 2025 году общее количество проанализированных образцов составило 59. По итогам лабораторных исследований ни одна из проб не превысила гигиенические нормативы по содержанию радионуклидов, добавил представитель Роспотребнадзора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Россия выразили протест Японии из-за планов сброса воды с АЭС «Фукусима». Компания TEPCO провела второй тест по извлечению топлива на станции «Фукусима-1». Также TEPCO возобновила эксперимент на этой АЭС.