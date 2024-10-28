TEPCO возобновила эксперимент на АЭС «Фукусима-1»

TEPCO возобновила извлечение ядерного топлива на «Фукусима-1» после остановок

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает агентство Jiji, компания-оператор TEPCO начала экспериментальное извлечение ядерного топлива на АЭС «Фукусима-1», который был приостановлен из-за проблем с оборудованием. В августе эксперимент пришлось отложить из-за ошибок при сборке оборудования, а в сентябре – из-за проблем с трансляцией изображения с камеры устройства.



В рамках эксперимента через отверстие в защитной оболочке реактора был введен телескопический прибор, способный увеличиваться в длину до 22 метров и оснащенный захватным механизмом. Планируется извлечение фрагмента весом до трех граммов, что, по оценкам специалистов, займет около двух недель.

Авария на «Фукусима-1» в 2011 году была вызвана землетрясением и цунами, разрушившими системы энергоснабжения и охлаждения станции. В результате инцидента на нескольких реакторах произошло расплавление топлива и взрывы водорода. TEPCO оценивает, что на извлечение около 800 тонн расплавленного топлива потребуется десятилетие, а на полную ликвидацию последствий аварии и демонтаж реакторов – 40 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на японской АЭС «Фукусима-1» начались тестовые работы по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока станции, впервые с момента аварии 2011 года.

На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка примерно 25 тонн радиоактивной воды из резервуара для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива, но благодаря своевременно принятым мерам, радиоактивная вода не попала в окружающую среду.

Ученые из Петербурга и Владивостока обнаружили опасность радиоактивного загрязнения курильской акватории водами, которые сбрасывают в Японии с АЭС «Фукусима-1».