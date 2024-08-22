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На «Фукусиме-1» начали тестовые работы по извлечению ядерного топлива
На японской АЭС «Фукусима-1» начались тестовые работы по извлечению расплавившегося ядерного топлива. Впервые с момента аварии 2011 года специалисты попытаются извлечь образцы топлива из второго энергоблока станции.
Как сообщила компания-оператор TEPCO, с помощью специального оборудования планируется проникнуть внутрь защитной оболочки реактора и получить образцы смеси расплавившегося ядерного топлива с обломками металлических конструкций.
Для этого будет использовано устройство, напоминающее телескопическую «удочку», которое позволит извлечь небольшой образец весом несколько граммов. В дальнейшем планируется использовать для этих работ роботизированную руку.
Изначально тестовое извлечение топлива планировалось начать ещё в 2021 году, однако пандемия коронавируса и технические сложности внесли свои коррективы.
Ранее сообщалось, что на АЭС «Фукусима-1» произошла утечка примерно 25 тонн радиоактивной воды из резервуара для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива.
Инцидент произошел в здании второго энергоблока станции. Благодаря своевременно принятым мерам, радиоактивная вода не попала в окружающую среду.
В феврале на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Позже стало известно, что концентрация радиоактивных веществ в утекшей с «Фукусимы-1» воде составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1500 беккерелей.