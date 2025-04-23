TEPCO завершила второй тест извлечения топлива с АЭС «Фукусима-1»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тестовая операция по извлечению фрагментов расплавленного топлива завершилась на аварийной АЭС «Фукусима-1», передает ТАСС. Компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) подтвердила успешное завершение второго этапа работ на втором энергоблоке.

Извлеченные фрагменты направят на детальное изучение, в частности будет проверен уровень их радиационного излучения. Ранее первое пробное извлечение провели в ноябре 2024 года.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси заявил, что надеется на скорейшее проведение полномасштабной операции по удалению всего расплавленного топлива и дальнейший демонтаж станции.

Ранее старт работ откладывался: его планировали на 2021 год, но технологические проблемы и задержки из-за пандемии коронавируса перенесли начало проекта. По подсчетам, в зданиях трех реакторов станции остается около 880 тонн расплавившегося топлива, и его удаление считается одной из самых сложных задач при ликвидации последствий аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания TEPCO возобновила эксперимент на АЭС «Фукусима-1» после перерыва, ранее на станции начали тестовые работы по извлечению ядерного топлива из разрушенного энергоблока, а также на объекте произошла утечка радиоактивной воды.