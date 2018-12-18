Китай нашел рычаг для сдерживания Запада

Пекин способен сдерживать усиливающееся давление со стороны Запада за счет рычагов воздействия на тихоокеанских союзников США – Австралию и Новую Зеландию, пишут политические обозреватели в статье, опубликованной в газете The Global Times.

Об этом аналитики написали, комментируя международные трения в связи с жесткими действиями Вашингтона по отношению к компании Huawei. «В этой сложной игре КНР должна сосредоточиться на пятистороннем разведывательном альянсе (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США – прим. ВЗГЛЯД), в особенности на австралийской, новозеландской и канадской сторонах, которые активно следуют за Вашингтоном», – говорится в редакционной статье издания, содержание которой передает ТАСС.

Авторы статьи отметили, что Австралия и Новая Зеландия отстоят далеко от европейского континента и «потому находятся несколько в стороне от западных стран». Кроме того, в публикации отмечается, что Китай является ключевым торговым партнером обоих государств, причем для Канады – вторым по величине. «В итоге у нас есть достаточно возможностей для того, чтобы противостоять им», – делают вывод авторы статьи.

Газета подчеркивает, что Китай не намерен действовать на горячую руку, поскольку это приведет к изоляции страны от государств, которые проводят свою политику в тесном взаимодействии с американской стороной.

«В противостоянии с Канадой Китаю необходимо подготовиться к возможной эскалации конфликта», – предупреждают авторы статьи, отмечая, что с этой целью китайской стороне нужно заручиться максимальной поддержкой международной общественности, чтобы впоследствии западные СМИ не могли заявить о «деградации политики внешней открытости КНР».

«Почти все союзники Соединенных Штатов поддерживают активные экономические и торговые связи с Китаем, для многих из них мы – крупнейший партнер. Пекину предстоит поступить так, чтобы они заняли нейтральную позицию в трениях между китайской стороной и Вашингтоном», – указывают политологи.

Авторы также отмечают, что, в случае успешного воздействия на Австралию, Китаю удастся во многом изменить ситуацию в свою пользу. «Если Пекин ответит жестко на решения Канберры, другие страны мира дважды подумают, прежде чем начать публично отказываться от продукции Huawei», – резюмируют они.

Газета ВЗГЛЯД ранее также отмечала, что для победы над США Китай решил ударить по Канаде.