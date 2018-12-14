Архиепископ УПЦ высказал «господину Варфоломею» мнение о «сатанинском сборище»

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области Украины архиепископ Лонгин резко раскритиковал Константинопольского патриарха Варфоломея в ответ на приглашение на украинский «объединительный собор».

Текст обращения к Константинопольскому патриарху опубликован на сайте «Страна.ua».

Архиепископ отклонил приглашение, а сам «собор» назвал «лжесобором», «собором нечестивых и сатанинским сборищем». Он заявил, что патриарха «постигло искушение», раз тот собрался «привести раскольников и еретиков к каноничному единству без их покаяния».

«Если Вы называете себя Матерью всех Церквей, то почему Вы отдали на поругание наши Православные святыни, на растерзание истинную Православную Церковь, наших братьев сослужителей, допустили мучение и пытание священников», – заявил архиепископ Лонгин.

Он обвинил патриарха в «злоупотреблении Церковью и верой», раскритиковал за снятие анафемы с раскольника Денисенко (Филарета), а также нарушенное обещание «не вмешиваться в дела Украинской Церкви».

Архиепископ Лонгин подчеркнул, что решение Константинополя не изменит позиции канонической УПЦ и не разделит ее с «братскими православными народами».

«Я назвал Вас Господином Варфоломеем, потому что Святейший Патриарх Варфоломей не допустил бы разрушить Всеправославное единство», – заявил архиепископ.

Напомним, спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий (Зоря) сообщил, что Константинопольский патриархат предоставитУкраине томос об автокефалии 6 января, в канун Рождества.