Завод «Электроцинк» во Владикавказе пообещали закрыть

На заводе «Электроцинк» во Владикавказе закроют опасное для здоровья производство цветных металлов; предлагается перепрофилировать его на другие отрасли, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

«Завод останется за компанией (Уральской горно- металлургической компанией, УГМК) ввиду того, что компания приобрела его, вкладывала финансовые средства. Дело в том, что в ведении УГМК есть различные производства, в том числе машиностроение. Как у руководителя республики, у меня есть желание, чтобы компания здесь создала сборочное производство», – привели в пресс-службе слова главы республики Вячеслава Битарова, передает ТАСС.

Глава региона пообещал президенту УГМК Искандеру Махмудову оказать содействие по перепрофилированию предприятия, в том числе через налоговые преференции, говорится в том же сообщении.

Ранее депутаты Северной Осетии потребовали закрыть завод «Электроцинк» из-за реальной опасности для здоровья населения. В октябре на предприятии произошло возгорание, при тушении погиб один пожарный.

Битаров возложил ответственность за пожар на руководство завода. Его решили остановить минимум на два месяца. Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал перенести предприятие на Урал.