Парламент Северной Осетии призвал закрыть «Электроцинк»

Депутаты Северной Осетии в обращении к федеральным органам власти и руководству Уральской горно-металлургической компании (УГМК) потребовали закрыть горевший во Владикавказе завод «Электроцинк».

За принятие обращения проголосовали 58 из 64 депутатов, передает ТАСС.

«Обращаемся с требованием прекратить деятельность завода «Электроцинк». Завод находится в зоне жилой застройки города и является заводом первого класса опасности», – заявил председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев.

По его словам, опасность для здоровья населения остается реальной, а принимаемых заводом мер по налаживанию экологической обстановки недостаточно.

В воскресенье завод «Электроцинк» во Владикавказе оказался охвачен крупным пожаром. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Сообщалось, что вредных выбросов не было, превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров возложил ответственность за пожар на руководство завода. Предприятие решили остановить как минимум на два месяца.

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал перенести завод на Урал, так как он наносит вред здоровью населения.

ОАО «Электроцинк» – одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия – Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.