Мэр Владикавказа потребовал перенести «завод-убийцу» на Урал

Мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев заявил, что горевший в выходные завод «Элетроцинк» наносит вред здоровью местных жителей, и потребовал перенести его на Урал.

«От имени жителей города, от себя лично, обращаюсь к руководству УГМК с требованием: закройте завод Электроцинк, уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа. … Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!» – написал Хадарцев в Instagram.

По его словам, «никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного – завод «Электроцинк» губит здоровье жителей Владикавказа».

Депутат парламента Северной Осетии, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, в свою очередь, пообещал в Instagram, «что вопрос о необходимости закрытия этого завода будет поставлен перед депутатами на парламентских слушаниях».

Вместе с тем, прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, передает РИА «Новости».

К проверке подключены специалисты Роспотребнадзора, Росприроднадзора, МЧС и других ведомств. «Поверка может занять около месяца», – отметили в ведомстве.

В то же время глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что экологическую комиссию, в которую войдут представители завода «Электроцинк» и общественности, создадут во Владикавказе для расследования причин пожара на предприятии и мониторинга состояния воздуха в городе, передает ТАСС.

В воскресенье завод «Электроцинк» во Владикавказе оказался охвачен крупным пожаром. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Завод решили остановить как минимум на два месяца.

ОАО «Электроцинк» – одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия – Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.