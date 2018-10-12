Пожарный погиб на загоревшемся заводе во Владикавказе

Во Владикавказе произошел пожар на металлургическом заводе «Электроцинк», в борьбе с огнем погиб сотрудник федеральной противопожарной службы, сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский.

Еще двое пожарных пострадали, передает ТАСС.

Пожар произошел на площади 650 кв. м. Его тушат 50 человек и 18 единиц техники.

Позднее произошло обрушение кровли площадью 612 кв. метров.

Пожару был присвоен ранг сложности № 3 из пяти.

«Электроцинк» – одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в России.