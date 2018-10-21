«Электроцинк» решили остановить как минимум на два месяца

Завод «Электроцинк» во Владикавказе, который является одним из ведущих предприятий цветной металлургии в стране, после пожара приостановит работу более чем на два месяца, сообщил генеральный директор завода Игорь Ходыко.

«Завод приостановил работу более чем на 2 месяца, точные сроки выяснятся после полного обследования территории. Будет проведена экспертиза. Причины пожара тоже выяснит спецкомиссия», – передает его слова ТАСС.

В воскресенье завод «Электроцинк» во Владикавказе оказался охвачен крупным пожаром. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. Возгорание было локализовано в 13.12 по московскому времени, затем окончательно ликвидировано.

Эвакуация жителей близлежащих домов не понадобилась, вредных выбросов не было, превышений ПДК вредных веществ не зафиксировано.